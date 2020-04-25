  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

المنسي

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

وافدين في الكويت

بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

ريهام سعيد

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

المغامسي

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

سعد الهلالي

الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

ارشيف

عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

الإعلامي عمرو أديب

كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

ضحايا كورونا..

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

عرب وعالم

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا
إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

#

مرتضى منصور يوجه رسالة لميدو وحازم إمام

#

مرتضي منصور يوجه رسالة لشوبير بعد تجديد محمود علاء

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

بريطانيا

الامير

تشارلز

فيروس كورونا

وجه ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، رسالة إلى أسر الأطباء المسلمين الذين فقدوا حياتهم أثناء مواجهة وباء كورونا في بريطانيا.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا للفيديو يظهر الأمير تشارلز وهو يحيي المسلمين بلغتهم قائلًا: "السلام عليكم"، ويعبر عن احترامه وحزنه في نفس الوقت جراء فقد العديد من المسلمين العاملين في المجال الطبي حياتهم أثناء التصدي للوباء الجديد.

كما هنأ الأمير المجتمع الإسلامي في بريطانيا بمناسبة حلول شهر رمضان، الذي سيكون مختلفًا هذا العام وسط إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي، الأمر الذي جعل الملايين يغيرون طريقة احتفالهم بشهر الصيام من حيث طقوس الصلاة والتجمعات.

وأكد "تعاطفه العميق لزملاء وأسر كل من فقدوا حياتهم من جميع الأديان، وتقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها وما زال يبذلها العاملون في المجال الطبي لمواجهة المرض".

وتوفي عدد من الأطباء المسلمين والعرب أثناء أداء عملهم في المستشفيات البريطانية، من بينهم: الطبيبان السودانيان أمجد الحوراني، وعادل الطيار، والطبيب العراقي حبيب الزيدي، والطبيب المصري سامي شوشة.

بالإضافة إلى الليبيين الصادق الهوش (58 عامًا)، أخصائي جراحة العظام والمفاصل الذي توفي في مدينة ليفربول البريطانية، والدكتور يونس رمضان التينز، كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي شمال لندن

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان
» سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"
» مؤثر.. قصة التوأم الذي فارق الحياة بسبب "كورونا"
» هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب
» بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى
» «فيس بوك» يختبر ميزة جديدة
» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة
» دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية