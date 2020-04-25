"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، معلقة : "كان نفسي تبقى الحياة من غير مشاكل ولا أعداء ولا مهاترات من غير حقد ولا حسد ولا غيره".

وتابعت الإعلامية، خلال منشوره: "كان نفسي معرفش ناس، كان نفسي أحب نفسي أكتر من كدة وابطل أغلط في حق نفسي، وكان نفسي الناس تسيبني في حالي ويسيبوني استمتع بنجاحي، كان نفسي ماثقش في الناس بسرعة، ومتصدمش في اللي حواليا".

وأردفت ريهام: "أكيد عندي عيوب وعرفتها وهصلحها مش عشان كنت وحشة وبقيت كويسة لا عشان كنت صغيرة وكبرت، عمري ما حبيت الأذية لحد ولا فرحت في حد".

وأشارت الإعلامية، "أنا هابتدي كل حاجة من جديد، لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب، ربنا كبير والحق بيرجع".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد علقت على خبر القبض على سما المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت "سعيد"، صورة سما المصري، معلقة عليها: "يارب يا عظيم.. الحمد لله.. بلد العدل.. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش.. ولو بعد حين".