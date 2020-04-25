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هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

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الإفتاء

مستحضرات التجميل

الصيام

أحمد وسام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل في نهار رمضان؟.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "إن استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل لا تفسد الصوم.

وأضاف وسام، أن هذا الحكم يسرى حتى وإن ترتب عليه تشرب الجلد بهذه المستحضرات، موضحا أن العلة في ذلك أن الصوم يفسد بما يدخل للجوف من منفذ مفتوح معتاد، أما يتشربه الجلد ونحو ذلك فإنه لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحة الصيام.

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