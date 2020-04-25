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بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

أقام بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، صباح اليوم القداس الإلهي في كابلة بيت المقدس مرتا بالفاتيكان، ورفع الصلاة للأشخاص الذين يعملون في خدمة دفن الموتى، خاصة مع الارتفاع الكبير في الوفيات الذي يشهده العالم حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وتحتفل الكنيسة اليوم بعيد القديس مرقس أحد الإنجيليين الأربعة، حسبما نشرت "البوابة نيوز".

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 2 مليون و835 ألف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 197 ألف حالة وفاة وتعافي حوالي 808 آلاف حالة.


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