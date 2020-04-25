"حنين اتدمرت خلاص".. تطورات جديدة بواقعة الطالبة حنين

25 أبريل 2020 - 11:14 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا وهي البلوجر "حنين حسام"، قائلا: "حنين اتدمرت خلاص، المهم نلحق أولادنا اللي اتفرجوا على حنين ولسه بيتفرجوا على غيرها".



وشدد "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، على ضرورة مراقبة الأبناء وأن نتعرف على التطبيقات التي يستخدمونها علي مواقع التواصل الاجتماعي .



وأضاف أديب، قائلا: "بنتك أو ابنك بيدخل الأوضة ومعاه الموبايل ، هتقولي ده مؤدب، هقولك على عيني ورأسي، لكن وارد يقرأ عرض زي بتاع حنين حسام وأنه هياخد 3 آلاف دولار في الشهر".

