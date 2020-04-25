"خليهم هما في كورونا وإحنا في الصناعة يا ريس"

إيمان هاني
وصف الإعلامي وائل الإبراشي الصناعة بالمناعة الحقيقية للدول وتحولها إلى قوة تصديرية، معقبًا: "الآن دور مصر في تصدر المشهد العالمي فى الصناعة والإنتاج، كون العالم كل يعانى في ظل جائحة كورونا".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "جاءت إلينا الفرصة بعدما أنهار الكبار، ونستطيع أن نكون في الإنتاج مثل الدول العظمى، معقبًا: "خليهم هما في كورونا وخلينا إحنا في الصناعة يا ريس".
وتابع: "أزمة كورونا سلطت الضوء على أشياء كثيرة إيجابية تستدعى التدقيق والمراجعة والوقوف على أسبابها، منها صفاء مياه البحر الأبيض بشكل غير مسبوق".
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