"خليهم هما في كورونا وإحنا في الصناعة يا ريس"

25 أبريل 2020 - 11:09 ص

وصف الإعلامي وائل الإبراشي الصناعة بالمناعة الحقيقية للدول وتحولها إلى قوة تصديرية، معقبًا: "الآن دور مصر في تصدر المشهد العالمي فى الصناعة والإنتاج، كون العالم كل يعانى في ظل جائحة كورونا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "جاءت إلينا الفرصة بعدما أنهار الكبار، ونستطيع أن نكون في الإنتاج مثل الدول العظمى، معقبًا: "خليهم هما في كورونا وخلينا إحنا في الصناعة يا ريس".

وتابع: "أزمة كورونا سلطت الضوء على أشياء كثيرة إيجابية تستدعى التدقيق والمراجعة والوقوف على أسبابها، منها صفاء مياه البحر الأبيض بشكل غير مسبوق".