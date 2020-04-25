عميد معهد القلب السابق: عند زراعة قلب للمريض شخصيته تتغير

25 أبريل 2020 - 11:01 ص

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المواطنين من هلع الإصابة بفيروس كورنا، مؤكدًا أن القلب يتأثر بما يحط به من توتر وإزعاج خاصة في الفترة الحالية.

وأوضح خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القلب يضم خلايا عصبية كثيرة، فهو مثابة المخ الطرفي، مؤكدًا أنه خلال عمليات زرع القلب تختلف الشخص تمامًا، حيث يحدث تغيير حاد في شخصية المريض.

وتابع: "سألت زوجة أحد المرضى الذين قاموا بزراعة القلب حول شخصية زوجها وأكدت أن شخصيته تغيرت بشكل كبير، وبشأن الحفاظ علي القلب خلال شهر رمضان، قال عميد معهد القلب السابق: "احذر من تنال العرقسوس لمرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى القلب ومن يعاني من تسارع ضربات القلب".