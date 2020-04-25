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«فيس بوك» يختبر ميزة جديدة

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يختبر "فيس بوك" ميزة جديدة تعمل على زيادة الشفافية، خصوصًا للأشخاص الذين يستخدمون المنصة للترويج عن المنتجات والأعمال التجارية.

وبحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقنى، فإن فيس بوك يخطط لإضافة خاصية جديدة تعرض معلومات عن موقع المستخدمين أعلى المنشورات posts الخاصة بهم، ليتأكد الأشخاص من الحسابات والصفحات المزيفة وتحديد أماكنها بكل سهولة.

وأضحت جورجينا شيدى، مدير تطبيق "إنستجرام"، أن الميزة توفر معلومات إضافية يمكنها مساعدة المستخدمين فى التأكد من المعلومات التي تتم مشاركتها على Facebook وInstagram .

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحاول شركة Facebook عدم الوقوع فى فخ انتخابات عام 2016 مرة أخرى، حيث توضح هذه الميزة الصفحات والحسابات الموجودة خارج الولايات المتحدة ولكنها تقدم محتوى للجماهير في أمريكا للتأثير على الرأى العام واتجاهاتهم.


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