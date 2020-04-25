» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

كولومبو

سيريلانكا

بالرغم من أن الإصابات بفيروس "كورونا" لا تتجاوز 374 حالة في سيرلانكا إلا أنها فرضت حظر تجول كاملا منذ 20 مارس حتى لا تزيد الإصابات، وبعد استقرار الأوضاع وعدم تسجيل إصابات جديدة قررت رفع حظر التجول الاثنين الماضي لتعود وتسجل أمس الجمعة 46 إصابة جديدة ما دفعها للعودة إلي الحظر الكامل مرة أخرى.

كان أنيل جاسينجي، كبير مسئولي الصحة في سيريلانكا أعلن في تصريحات سابقة أن الفيروس أصبح تحت السيطرة في سيريلانكا، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن الأعداد المصابة ارتفعت لتسجل 420 حالة إصابة بما في ذلك 7 وفيات، ومن بين الحالات الجديدة 30 بحارا من معسكر علي مشارف العاصمة ،كولومبو، ليزداد أعداد المصابين إلى 60 بحارا حتى الآن.


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