أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

25 أبريل 2020 - 10:51 ص

أثار الفنان محيي إسماعيل، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا، وتصدر مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد حلوله ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الجديد من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك 2020.



قال محيي إسماعيل عن محمد رمضان: "ممثل شاطر ولكنه صغير السن ومهم جدا أن يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي أنت ماشي فيها وإحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".



وأكد الفنان محيي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي إنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكماله دون أسباب.



وحكى محيي إسماعيل، عن قصة حبه لإحدى الفتيات بطريقة جريئة، وقال: "أنا قادر وفاجر".

