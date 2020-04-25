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فتوى للديوان الملكي السعودي بشأن صلاة التراويح مع التليفزيون

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وكالات- الدويني فولي

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التراويح

الديوان الملكي السعودي

أفتى المستشار بالديوان الملكي السعودي عبدالله بن محمد المطلق، بعدم صحة صلاة التراويح مع أئمة الحرم المكي أو النبوي من خلال متابعة النقل المباشر عبر التليفزيون.
وقال المطلق في رده على سؤال ضمن برنامج "فتاوى رمضان": "لا تحسب للمصلي أجر الجماعة، وهو يصليها متابعة معهم في منزله"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف المطلق: "لا تحسب أجر الجماعة وبين المصلي والحرم صحار ومسافات ويمكن للإنسان أن يصلي في بيته مع أهله أولاده".
وتساءل المستشار بالديوان الملكي السعودي: "لماذا الناس مهتمون بصلاة التراويح أكثر من الفرائض نحن نصلي الآن الفرائض في بيوتنا، والحمد لله نأخذ أجر الجماعة والذهاب للمساجد، لأننا ممنوعون لمصلحتنا".
وتابع المطلق قائلا: "يجب أن نعرف أن الأجر الذي نطلبه سنجده في منازلنا، ورب العالمين سيعطينا".
وأضاف المستشار السعودي: "الآن حبسنا العذر. لولا هذه الجائحة لكنت تجدنا الآن من أول من يذهب إلى المسجد، لكن هذا العذر الآن الذي أكدت الدولة أنه لمصلحتنا".

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