نجل مشاري راشد يشعل تويتر بـ "مصطفى مصطفى منبع للصفا"

25 أبريل 2020 - 10:24 ص

في أول ظهور له شارك نجل المنشد الديني والقارئ الكويتي مشاري راشد والده في أنشودة دينية، والتي بثها مشاري راشد على حسابه في تويتر.

وكان مشاري راشد قد نشر على حسابه في تويتر، مقطع فيديو لنجله وهو يشاركة أنشودة دينية "مصطفى مصطفى.. منبع للصفا ".

وعلق مشاري راشد على مقطع الفيديو بالقول: "المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ولدي محمد الله يحفظه ويبارك فيه شكرا لفريق العمل : للشاعر أحمد اليافعي وأ. أحمد زعيم ود. عدنان عبدالله".

وجاءت بعض كلمات الأنشودة: "مصطفى مصطفى منبع للوصفا.. سيد الأنبياء.. مِشعلٌ في الوفا؟.. كان في عطفهِ لليتامى دفى ".

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل محبي ومتابعي مشاري راشد، حيث علق أحدهم: "الله عليك وعلى صوت محمد الله يباركلك سعيد بالعمل معاك جد".

وعلق آخر : "الشيخ مشاري دائما يغرد خارج السر ، تميز وإبداع لامثيل له ألف شكر لك على إسعادنا بمثل هالأعمال القيمة".



