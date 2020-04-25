  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

المنسي

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

وافدين في الكويت

بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

ريهام سعيد

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

المغامسي

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

سعد الهلالي

الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

ارشيف

عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

الإعلامي عمرو أديب

كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

الحياة السياسية

طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يحسم الجدل بشأن صلاة التراويح

#

وزير التعليم يكشف موقف الراسبين بامتحانات الثانوية

#

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

#

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

امتحانات

موعد

الثانوية العامة

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع إجراءات وقرارات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعلق شوقي على سؤال أحد متابعيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ في 7 يونيو المقبل.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الجاري، بعد إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتب شوقي منشورًا على صفحته بـ”فيس بوك”، قال فيه: “سوف تعقد امتحانات الدبلومات الفنية بدءًا من يوم 13 يونيو وتستمر حتي 19 يوليو 2020 والجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 إن شاء الله”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان
» سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"
» مؤثر.. قصة التوأم الذي فارق الحياة بسبب "كورونا"
» هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب
» بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى
» «فيس بوك» يختبر ميزة جديدة
» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة
» دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية