وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

25 أبريل 2020 - 10:10 ص

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع إجراءات وقرارات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلق شوقي على سؤال أحد متابعيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ في 7 يونيو المقبل.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الجاري، بعد إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.