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تطور سريع.. فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية

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فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية
فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

كوريا الشمالية

كيم جونج

فريق طبى

حالة خطيرة

تتضارب الأنباء حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج".

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا قالت فيه:  إن الصين أرسلت فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

 وبحسب الوكالة فإنها لم تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة الزعيم الكوري.

وأضافت أن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية الخميس الماضي.

يذكر أن موقع ديلي إن.كيه الإلكتروني الذي مقره في سول كان قد أفاد في وقت سابق بأن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل الجاري.

بينما شكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير تالية، والتي أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة التي أجراها.


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