حاكم نيويورك يفجر مفاجأة: "كورونا" لم تأت من الصين

25 أبريل 2020 - 10:01 ص

فجر آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية مفاجأة بعد أن صرح بأن فيروس"كورونا" لم يدخل الولاية من الصين مؤكدا أنه دخل من أوروبا.

واستند في تصريحاته على أبحاث أفادت بأن سلالات "كورونا" المستجدة جاءت من أوروبا، مضيفا أن القيود علي السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت متأخرة للغاية وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات المتحدة، حسبما نشرت "العربية".

وأوضح أنه بناء علي البحث الذي أجرته جامعة نورث إيسترن إلي أن الفيروس جاء تحديدا من إيطاليا في الأول من مارس عند اكتشاف أول حالة .