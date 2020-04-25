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السعودية تُطلق بطولة عالمية خيرية بـ 10 ملايين دولار

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وكالات- الدويني فولي

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بطولة

خيرية

رياضيات إلكترونية

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بطولة "لاعبون بلا حدود – من السعودية"، التي تجمع نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة التي تعد الأكبر للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 24 أبريل حتى 7 يونيو، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وابتداءً من 22 أبريل، سيتمكن عشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية من التسجيل في هذا الحدث العالمي وذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com
وسيكون اللاعبون على موعد مع المتعة والتنافس في جدول بطولات مليء بالإثارة والتحدّي ضمن أشهر الألعاب التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما سيتنافس المشاركون على جوائز وهدايا قيّمة بقيمة 2 مليون دولار.
وتحتوي البطولة التي تُنظم بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL على مستويين، الأول يتنافس فيه عشاق الألعاب الإلكترونية وذلك من خلال 6 بطولات عالمية أسبوعيًا في مختلف الألعاب، ومستوى ثاني يصعد من خلاله أبرز اللاعبين الهواة الذين يقدمون أفضل النتائج للتنافس مع نخبة اللاعبين في العالم، إضافة إلى البطولات الكبرى سيتنافس اللاعبون فرديًا وثنائيًا وجماعيًا في مختلف الألعاب الشهيرة وذلك عن طريق المشاركة ببطولات مصغرة مستمرة على مدى الوقت حيث ستمنح اللاعبين الفرصة لمضاعفة رصيدهم من النقاط لصعود سلم الترتيب.

وسيكون مجموع الجوائز المالية الخيرية لمستوى نخبة العالم 10 ملايين دولار أمريكي، يقوم الفائزون بها باختيار الجهة الخيرية التي يريدون التبرع لها من ضمن 12 مؤسسة خيرية دولية تقود المعركة ضد الوباء العالمي.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشعر فيها العالم بالانفصال والابتعاد أكثر من أي وقت مضى، نفخر في المملكة بتنظيم هذه البطولة التي ستجعل مجتمع الرياضة الإلكترونية العالمي يتحد بطريقة غير مسبوقة تحت مظلة المملكة، حيث سيستمتعون بأجواء تنافسية شيقة من خلف الشاشة وهم في منازلهم، وكل ذلك بهدف كبح انتشار فيروس كورونا ومساعدة الجهات الخيرية في التصدي لهذه الجائحة".
وأضاف: "تكمن روعة الرياضة الإلكترونية في إمكانية الجميع الاستمتاع بها، في كل مكان وزمان، وتوفر هذه البطولة الفرصة للجميع في دعم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، ونحن في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية نسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للجميع باتباع شغفهم بهذه الرياضة، ومن خلال البطولة نشارك شغف المملكة بالرياضة الإلكترونية مع بقية العالم


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