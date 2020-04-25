» "البرنس" ترند "تويتر".. وخطأ كارثي يشعل مواقع التواصل

25 أبريل 2020 - 09:23 ص

بالرغم من أن الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان حققت ترند علي"تويتر" و أكد آلاف أن المسلسل جيد ومتنوع عن النوعية التي اعتادت تقديمها في أعماله، إلا أن هناك خطأ لم يغفل علي المتابعين، و إن تباينت التعليقات ما بين مبرر الخطأ أو يلومه عليه.

وكان الخطأ هو تبديل السيارة التي يقوم بإصلاحها بحكم أنه يعمل في السمكرة والدوكو بورشة والده، حيث تم تبديل السيارة من نوع "أكسنت Rb" بعد إصلاحها لتتحول إلي "النترا"، ما أثار ضجة علي مواقع التواصل وقال بعض مبرري الخطأ" البرنس.. بيعمل معجزات يا جدع".

فيما قال من استنكر هذا التغيير غير المبرر : "طيب نركز شوية مع عربيات المسلسلات بقى.. محمد رمضان فى مسلسل البرنس شغال سمكري.. جميل.. جاتله عربية أكسنت Rb معجونة من وشهااااا ...يسيبها ترجع عادى لا البرنس بقى .. طلعت النترا " .