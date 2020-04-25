"كاف" يدرس استئناف بطولاته في هذا الموعد

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يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل.

ورجحت المصادر من "كاف" أن تختتم منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل على أبعد تقدير، وفقا لما نشر بصحيفة المنتخب المغربية

وأضافت الصحيفة، أن إقامة دورين النصف النهائي والمباراة النهائية قبل هذا الموعد سيكون صعبًا بالنظر إلى أن أغلب الدول الأفريقية مددت الحجر الصحي بجانب إغلاق المجال الجوي وبالتالي عودة المنافسات المحلية بالدول الأفريقية ستكون مع نهاية شهر يوليو.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل مباريات دور نصف النهائي بجانب المباراة النهائية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


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