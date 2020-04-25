مفاجأة.. الجندي: الأوقاف ليست طرفا في منع قراءة القرآن قبل المغرب

25 أبريل 2020 - 08:41 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تواصله مع بعض المواطنين لاستفسارهم عن إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب بالمساجد، قائلا: "الناس حزينة موجوعة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "الناس بتبكي علشان تسمع قرآن المغرب قبل الأذان في المساجد، خاصة في القرى".

وتابع: "تواصلت مع الشيخ جابر طايع، مسئول القطاع الديني بوزارة الأوقاف، للحديث معه حول هذا الأمر، معقبا: "طايع أكد أن وزارة الأوقاف ليست طرفا في الموضوع، ولم تصدر قرارا بمنع قراءة القرآن في المساجد قبل أذان المغرب، وقرار قراءة القرآن في المساجد حكمه حكم المسكوت عنه، فلو تم تشغيله في قرية ولم يعترض أحد، مردفا: "لو في توافق بين أهل القرية لن يتم منعه".

