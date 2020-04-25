جمعة: عالم قال وجه "أبو الهول" هو وجه النبي إدريس

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علي جمعة

ابو الهول

النبي إدريس

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أحد العلماء في كتاب له في "العلم والدين" أكد أن وجه تمثال"أبو الهول"، هو وجه النبي إدريس، عليه السلام.
وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "أرض الأنبياء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، بأن الأثريين يقولون: " إن أبا الهول موجود قبل الأهرامات، وأن سيدنا إدريس ليس هو "خوفو أو خفرع أو منقرع".

وتابع :" الفراعنة كانوا يصورون مقدساتهم في صورة طائر أو حيوان، ولكن هناك صورة مختلة وهي صورة "أبو الهول" وهي في وجه إنسان، الأمر الذي يتناسب مع كلمة المعلم الأول وهرمس الهرامسة وحكيم الحكماء .

 وأكد مفتي الديار المصرية السابق ،أن سيدنا إدريس مصري ولم يولد في بابل في العراق، وكان سيدنا إدريس يدعو الناس إلى الله وإلى مكارم الأخلاق، وكانت له مواعظ وآداب وعندما توفى رفعه الله إلى السماء الرابعة.

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