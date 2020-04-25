كريمة: زكاة الفطر تجوز لغير المسلمين

25 أبريل 2020 - 08:20 ص

أفتي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز دفع زكاة عيد الفطر لفقراء أهل الكتاب، معقبا: "الإمام الشافعي أجاز أن تدفع زكاتك لغير المسليمن".



وأضاف أحمد كريمة خلال برنامج "نور النبي" الذى يقدمه حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، قائلا: "إن سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجلا يهوديا مسنا يتسول في الشوارع وجعل له أموالا.



وتابع: "من سماحة وإنسانية الإسلام، هو مساعدة فقراء غير المسلمين، من أهل الكتاب، مؤكدا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين من أهل الكتاب.

