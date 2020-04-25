  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

المنسي

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

وافدين في الكويت

بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

ريهام سعيد

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

المغامسي

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

سعد الهلالي

الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

ارشيف

عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

الإعلامي عمرو أديب

كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الخروج لفاصل.. يشعل الخلاف بين أديب وفريق إعداده

#

فنانة شهيرة: المستشفى فيه كارثة.. و"الصحة" ترد

#

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

#

أديب: دى كمان كارثة جديدة

شهر رمضان

ام بى سى مصر

اديب

القفازات الطبية

استنكر الإعلامي عمرو أديب، استخدام مجموعة من المواطنين في محافظة السويس، للقفازات الطبية المستعملة للوقاية من فيروس كورونا في تزيين الشوارع في شهر رمضان.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"الفضائية، موجها حديثه للمواطنين: "انتوا بتعاندوا مين!! الكورونا معدية ومؤذية، شوية وعي طبي يا ناس، شوية إحساس بالخطر".

 وتابع: "فيروس كورونا قاتل، حتى ولو لم تظهر الأعراض على نفس الشخص، ولكنه ينقل المرض لوالدته ووالده، وأقربائه".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان
» سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"
» مؤثر.. قصة التوأم الذي فارق الحياة بسبب "كورونا"
» هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب
» بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى
» «فيس بوك» يختبر ميزة جديدة
» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة
» دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية