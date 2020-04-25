كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

25 أبريل 2020 - 08:05 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، استخدام مجموعة من المواطنين في محافظة السويس، للقفازات الطبية المستعملة للوقاية من فيروس كورونا في تزيين الشوارع في شهر رمضان.



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"الفضائية، موجها حديثه للمواطنين: "انتوا بتعاندوا مين!! الكورونا معدية ومؤذية، شوية وعي طبي يا ناس، شوية إحساس بالخطر".



وتابع: "فيروس كورونا قاتل، حتى ولو لم تظهر الأعراض على نفس الشخص، ولكنه ينقل المرض لوالدته ووالده، وأقربائه".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.

