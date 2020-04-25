خالد أبوبكر: "اعملوا اللي بقولكم عليه"

إيمان هاني
عرض الإعلامي خالد أبو بكر، صورة الشهيد أحمد المنسي، قائلاً: "خلوا ولادكم يشوفوا صورة الشهيد المنسي ويتفرجوا علي مسلسل الاختيار عشان يتعلموا يعني إيه وطنية أعملوا اللي بقولكم عليه أنا بقول الصح عشان نزرع الوطنية في أولادنا " .
وأضاف "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لو معملناش حاجة طول شهر رمضان غير الاختيار يكفينا، دي قصة شعب، المسلسل سيكشف عن مفاجآت كثيرة جدًا، ووقائع حقيقية، معقبًا: "البيوت المصرية مشاعرها ملتهبة ".
ويعرض مسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة، وباقة مختلفة من النجوم في شهر رمضان الحالي على قنوات فضائية المصرية والعربية .
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