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محافظ الإسكندرية عن فيديو الطواف بـ"مجسم الكعبة": عادة سنوية

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صورة من الفيديو
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إيمان هاني

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الإبراشي

الإسكندرية

الأولى

محمد الشريف

مجسم الكعبة

رد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مشهد الطواف بمجسم للكعبة المشرفة، من قبل الأهالي مرددين هتافات "الله أكبر" و"مفيش كورونا" قائلاً: "مصر تتغير للأفضل ونحن بحاجة لتغيير بعض الموروثات".

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "ما حدث كان في شارع جانبي وهو عادة سنوية يقوم بها البسطاء، موضحًا أن هذا المجسم متواجد منذ سنوات، حيث يخرجون من شارع فرعي، ثم يتم تعليقه في الميدان".

 وتابع: "هذا الأمر معتاد سنويًا، وفي الظروف العادية يمر المشهد عاديًا، لكن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية".

وأشار، إلى أن قوات الأمن بدورها الفعال تم ضبط القائمين على هذا المجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصًا.

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