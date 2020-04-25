وزير المالية: "بفاصل مع البياعين وبيقولوا عليا بخيل"

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جانبا من حياته الشخصية لأول مرة علي الهواء ، قائلا: "بتعامل كمواطن عادي، وبتحكم في مصروف البيت، معلقًا: "بيقولوا عليا بخيل".

 وروي "معيط"، خلال حواره مع برنامج "البناءون"، المذاع على فضائية "المحور"، أحد المواقف في حياته، قائلا: "كنت واقف بفاصل مع بتاع الفاكهة، وراجل قالي إنت شبه وزير المالية، قولتله أنا وزير المالية".

وتابع: "أنا راجل أكاديمي، ومع الوقت الشخص السياسي بيكتسب الخبرة وبيبقى مخضرم، ودايمًا بحط نفسي مكان المواطن العادي".

 وأكمل: "أنا كنت طالبا في الكلية من أسرة كادحة، ومكنتش قادر أتخيل أو أحلم إني أكون وزير"، معلقًا: "حلمك تقدر تحققه بالإخلاص، وسيب الباقي على ربنا".

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