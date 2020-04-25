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الاستخبارات الأمريكية تكشف سرًا خطيرا عن صحة زعيم كوريا الشمالية

تسريب صورة صادمة لزعيم كوريا الشمالية تكشف حالته الصحية

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كيم
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زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تكشف عن حالته الصحية .

وحتى الآن تبدو الصورة المسربة غير واضحة بشكل كبير لكنها تكشف عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية في حال صحتها.

و سلطت وكالة رويترز الأمريكية الضوء على الأنباء المتداولة حول وفاة كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن مصدر على إطلاع بالمعلومات الموجودة لدى الاستخبارات الأمريكية أن الـسي آي إيه توصل إلى أن زعيم كوريا الشمالية يعاني من مشكلات صحية بالفعل ولكن ليس لديهم معلومات دقيقة عن طبيعة هذه المشكلات.

وأضافت الاستخبارات: ما نعلمه أن زعيم كوريا الشمالية ليس في حالة خطيرة وليس غير قادر على الظهور .

في الوقت ذاته دخلت الصين على خط الأزمة وقامت بإرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى كوريا الشمالية لمساعدة كيم جونج أون.

ونقلت رويترز عن ثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر قولهم إن وفدا برئاسة عضو كبير بإدارة الاتصال في الحزب الشيوعي الصيني غادرت إلى كوريا الشمالية الخميس الماضي لمساعدة زعيم كوريا الشمالية.



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