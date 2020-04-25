أرملة الشهيد المنسي تفجر مفاجأة عن الصورة المتداولة لنجلها

25 أبريل 2020 - 07:02 ص

كشفت منار سليم - أرملة الشهيد أحمد صابر المنسي - حقيقة الصورة المتداولة لطفل أثناء مشاهدته مسلسل الاختيار .



وقالت في تصريحات صحفية : الصورة المتداولة ليست لأبناء الشهيد أحمد المنسي .



وأضافت: نجلي حمزة يبلغ من العمر 12 عاما والصورة ليست له ، كما أنها ليست لعلي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات لكنها أسعدتني جدًا "بحسب مصراوي".



وكان متابعون تداولوا صورة لطفل يشاهد مسلسل الاختيار مرتديا قبعة الجيش المصري ، وزعموا أنها تخص نجل الشهيد المنسي.



