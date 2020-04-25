الاستخبارات الأمريكية تكشف سرًا خطيرا عن صحة زعيم كوريا الشمالية

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الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

رئيس كوريا الشمالية

سلطت وكالة رويترز الأمريكية الضوء على الأنباء المتداولة حول وفاة كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن مصدر على إطلاع بالمعلومات الموجودة لدى الاستخبارات الأمريكية أن الـسي آي إيه توصل إلى أن زعيم كوريا الشمالية يعاني من مشكلات صحية بالفعل ولكن ليس لديهم معلومات دقيقة عن طبيعة هذه المشكلات.

وأضافت الاستخبارات: ما نعلمه أن زعيم كوريا الشمالية ليس في حالة خطيرة وليس غير قادر على الظهور .

في الوقت ذاته دخلت الصين على خط الأزمة وقامت بإرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى كوريا الشمالية لمساعدة كيم جونج أون.

ونقلت رويترز عن ثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر قولهم إن وفدا برئاسة عضو كبير بإدارة الاتصال في الحزب الشيوعي الصيني غادرت إلى كوريا الشمالية الخميس الماضي لمساعدة زعيم كوريا الشمالية.

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