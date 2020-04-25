نبوءة مرعبة لـ عمرو أديب: حاجة قوية هتحصل في سبتمبر ومفيش حل

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عمرو أديب
عمرو أديب
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عمرو أديب

كورونا

تنبأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بظهور موجة أقوى وأشرس من فيروس كورونا خلال سبتمبر المقبل .

وأضاف أديب في برنامجه المذاع على "MBC مصر" : علماء أمريكا بيقولوا إن فيه نسخة أقوى من فيروس كورونا هتيجي في شهر سبتمبر المقبل .

وأضاف: المشكلة إن كل الأدوية اللي حاولنا نجربها خلال الفترة اللي فاتت مجابتش نتيجة .. والأقرب هو العلاج بالأجسام المضادة .. ومن ثم ننتظر اللقاح الذي يجري الإعداد له على قدم وساق.

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