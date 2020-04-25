تونس..4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 922 حالة بعد تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية.
جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت الصحة التونسية إنها أجرت 19 ألفا و849 تحليلا مخبريا إلى حد الآن.
وأضافت أن عدد الوفيات استقر عند 38 حالة منذ الأحد، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 194 حالة شفاء من المرض.
ودعت "الصحة التونسية " كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون، وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أقرت تونس حزمة إجراءات أبرزها إغلاق الحدود والحجر الصحي الشامل، للحد من تفشي الفيروس.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و806 آلاف بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى ما يزيد على 776 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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