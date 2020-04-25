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ترامب يصادق على رصد 484 مليار دولار لمكافحة كورونا

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صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على مشروع قانون لرصد ميزانية إضافية بقيمة 484 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وتأتي مصادقة ترامب على مشروع القانون، في البيت الأبيض، بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه الأربعاء والخميس.
وسبق أن أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمراكز الصحية لإجراء مزيد من اختبارات فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيوقع على المشروع بمجرد وصوله مكتبه.
وينص مشروع القانون على تخصيص 320 مليار دولار لأصحاب الأعمال والمواطنين الذين يواجهون تحديات مالية بسبب جائحة كورونا.
كما يخصص 75 مليار دولار للمستشفيات و60 مليار دولار قروض طارئة لإعانة الشركات الصغيرة المتأثرة بكورونا.
ويتطلب المشروع أيضا تمويلا إضافيا بقيمة 25 مليار دولار لإجراء المزيد من اختبارات كورونا والسيطرة عليه. -

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