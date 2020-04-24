كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 194

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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 194، فيما بلغ عدد الإصابات 15 ألفا و58.
وبذلك تكون إسرائيل سجلت 3 وفيات و249 إصابة بالفيروس منذ فجر الجمعة.
وتشمل الإصابات 137 في حالة صحية حرجة، وفق بيان للوزارة.
ولفتت الوزارة إلى شفاء 6 آلاف و3 أشخاص من مصابي الفيروس.
في السياق ذاته، صدّقت الحكومة على مزيد من التسهيلات وتخفيف القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة جراء انتشار وباء كورونا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، سمحت السلطات بإعادة فتح العديد من المحلات التجارية التي تقع على الشوارع الرئيسية باستثناء المراكز التجارية الكبيرة.
وتبدأ التسهيلات اعتبارا من مساء السبت، وحتى 3 مايو/ أيار المقبل، وبعدها ستدرس السلطات التصديق على تسهيلات أكبر بناءً على تراجع أعداد المصابين والوفيات.
وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و801 ألف بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى نحو 776 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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