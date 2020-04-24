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"الإبراشي": الصناعة هي المناعة الحقيقية للدول من كورونا

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الصناعة هي المناعة الحقيقية للدول وتحولها إلى قوة تصديرية، والآن دور مصر في تصدر المشهد العالمي في الصناعة والإنتاج، كون العالم كافة يعانى في ظل جائحة كورونا، ومصر مازالت قوية وتتقدم صناعياً وتجارياً.
وأضاف «الإبراشي»، خلال تقديم برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه عبر القناة الأولى المصرية، أن جاءت إلينا الفرصة بعدما أنهار الكبار، ونستطيع أن نكون في الإنتاج مثل الدول العظمى، وتابع: «ولكن تظل المخاوف من فيروس كورونا  قائمة حتى لا نفرط في التفاؤل وعليه يجب أتباع تعليمات وزارة الصحة في الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وناشد «الإبراشي»، كافة المصريين، الابتعاد عن التجمعات من أجل تقليل الخسائر ونزيف الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن أزمة كورونا سلطت الضوء على أشياء كثيرة إيجابية تستدعى التدقيق والمراجعة والوقوف على أسبابها، منها صفاء مياه البحر الأبيض بشكل غير مسبوق

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