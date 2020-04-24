» فيديو ساخر.. رئيس جنوب أفريقيا يفشل في ارتداء قناع الوجه

24 أبريل 2020 - 11:35 م

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا عن تخفيف بعض قيود الإغلاق التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بدءًا من الشهر المقبل.







لكن "رامافوزا" قال إن معظم المواطنين يجب أن يبقوا في المنزل وحثهم على ارتداء الأقنعة عندما يكونون في الخارج، غير أنه في نهاية خطابه، واجه صعوبة في كيفية ارتداء القناع، ما أدى إلى انتشار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.





وقال الرئيس مازحًا فيما بعد إنه سيطلق قناة تلفزيونية "لتعليم الناس كيفية ارتداء القناع".





وكان "رامافوزا" قرر منح وزيرة الاتصالات "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحى العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.





وجاء ذلك بعد ظهور صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني- ابراهامز على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الغداء، ما أثار غضب المواطنين الخاضعين للجحر المنزلي منذ 27 مارس ولمدة 21 يومًا لوقف تفشى فيروس كورونا.





وقالت المتحدثة باسم رامافوزا: "يؤمن الرئيس بأن لا أحد فوق القانون، بما فى ذلك الوزراء. يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح فى هذا الوضع شديد الخطورة".





وهرت الوزيرة فى تسجيل مصور عبر موقع "تويتر"، وقالت: "أود أن اعبر عن أسفى ... للمجتمع بأكمله لانتهاكى ضوابط العزل العام التى وضعت لمكافحة انتشار كوفيد-19".







