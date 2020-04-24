تعليق ناري لـ محمد منير على أغاني "المهرجانات"

24 أبريل 2020 - 11:00 م

قال المطرب محمد منير، إن شهر رمضان هذا العام، مختلف عن الأعوام السابقة، معقبًا: مضيفًا: «نشاطر العالم الأحزان ورمضان مختلف عن الأعوام السابقة.. وأنا مش متعود على كدا.. ودائما متعود على السفر.. بس الحمد الله مستمع بوطني وبلدي وموجود وحالتي الصحية جيدة.. أنا مدلع وبحب أصرف فلوس أذهب لإجراء الفحوصات في ألمانيا ولكن الآن لا يمكن ذلك بسبب كورونا».



وأضاف «منير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «على ثقة في خبرة أطباء مصر، فالوباء ليس جديدًا في مصر، فقد شهدت مصر من قبل بعض الفيروسات الأخرى، وسيحدث نوع من الاجتهاد العالمي، وسيكون للعلماء المصريين دور في ذلك».



وأشاد «الكينج» بقرار الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وتعاطفهم مع العالقين المصريين، تأثرت بأزمة العالقين.. جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة التي تمثل معنى الوطن.. قضيت رحلة حياتي أغنى للوطن، وأضم صوتي للناس وأقول ما أجمل العودة للوطن، ربنا يرجعهم سالمين لضن الوطن».



وواصل: «أنا عامل عزل منزلي، وأنا بيتوتي طبيعي، وكنا متفرقين اليوم خلال فطار رمضان»، مضيفًا: «الأغنية لن تتنازل عن مشاركة الوطن همومه».



وفى تعليقه على المهرجانات، قال: «أتعامل مع الأغنية الجيدة، ولست ضد أي أغنية.. الفن عبارة عن أغاني ضعيفة وأغاني قوية.. وكل ما يقدمه فن جميعنا مشترك فيه.. اعتدنا على حب الغناء والتمثيل في إطار الفن.. ولكن نحن ضد الإسفاف والابتزاز.. كل جيل يحمل ملامح نفسه وليس ملامح غيره».

