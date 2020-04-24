» هذا ما قاله محمد منير عن دور مصر في حل أزمة كورونا

24 أبريل 2020 - 10:50 م

قال الفنان محمد منير، إن شهر رمضان الكريم يطل علينا هذا العام بشكل مختلف في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيراً إلى أن جميع العالم الآن خائف من هذا الفيروس القاتل، وتابع:"يليق عليه كلمة مش حلو ..العالم مختلف الآن لأنه الجميع خائف».



وأضاف «منير» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على ثقة تامة أن العالم سيتوصل إلى حل لهذه الأزمة التي تشغل العالم، مشدداً على أن مصر سيكون لها دور في الحل.



وشدد الكينج أن المرحلة التي نشهدها الآن من الوباء ليست جديد على مصر التي شهد أوبئة كثيرة على مدى التاريخ، وتابع: «إحساس بيقولى أن بخبرة أطباء مصر سيكون لهم دور في حل الأزمة..أنا على ثقة أنه سيكون هناك جهود عالمية لحل الأزمة وسيكون لمصر دور فيها كوننا عانينا كثيراً من أوبئة جديد».

