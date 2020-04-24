طبيب يكشف: هكذا يتأثر قلب الإنسان بالخوف من كورونا

24 أبريل 2020 - 10:30 م

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن القلب يتأثر بما يحط به من توتر وإزعاج خاصة في الفترة الحالية بعد ظهور فيروس كورونا الذي لم يجد له لقاح أو علاج للوباء.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القلب يضم خلايا عصبية كثيرة، فهو مثابة المخ الطرفي.



وكشف الدكتور جمال شعبان، أنه خلال عمليات زرع القلب تختلف الشخص تماما، حيث يحدث تغيير حاد في شخصية المريض.

