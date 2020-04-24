» تعرف على الفوائد المذهلة للتمور في تقوية المناعة

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أكد الدكتور أحمد القاضي، رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، أن 3 ثمرات يوميا من التمور المصرية يمكنها زيادة مناعة الجسم ومكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن التمور تحتوى على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الطبيعية. 
وقال «القاضي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن التمور تحتوى على عناصر الزنك والحديد وفيتانينات «أ» و «ب» المركبة إلى جانب العديد من المعادن الهامة لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الفيروسات، لافتا إلى أن الإنسان يمكنه الاستفادة من التمور إذا تناول 3 ثمرات يومياً . 
وأوضح أن مصر اكبر منتج للتمور عالميا، وان وزارة الصناعة تهتم بتطوير صناعات التمور خاصة في محافظات الصعيد والوادي الجديد وسيوة، كما أنشأت كمخازن مبردة للتمور في الواحات البحرية ، وأعدت 23 دراسة علمية لتسويق التمور المصرية ومنتجاتها بأسواق العالم.

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