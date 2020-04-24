كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في رمضان؟.. "كريمة" يجيب

24 أبريل 2020 - 10:00 م

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله تبارك وتعالى، أمرنا بقراءة القرآن الكريم، بتدبر وتمعن، كما جاء في الآية 24 من سورة محمد.



وأضاف «كريمة»، خلال برنامج «نور النبي» الذي يقدمه حمدي رزق على قناة « صدى البلد»، إن المسلم مأمور بقراءة القران بتدبر، مصداقا لقوله تعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.

