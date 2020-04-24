» مرتضى منصور: استغل وقتي بالمنزل في مشاهدة قصص الأنبياء

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مرتضى منصور

رئيس الزمالك

قصص الأنبياء

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يلتزم حاليا بالتواجد في المنزل، ويستغل الفترة الحالية في مشاهدة قصص الأنبياء، قائلا:"الواحد لم يكن في تركيزه بسبب انشغاله في الوقت الحالي وبطالب الجميع بتقوى الله سنجد 100 مخرج".

وتابع رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر قناته على "يوتيوب":"بشوف تفسيرات الشيخ الشعراوي وبتابع مسلسلات قديمة مثل زيزينيا وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان وأرابيسك ومسلسل الداعية والجماعة".

وكان مرتضى منصور وضع سقف مادي للتعاقدات الجديدة التي سيتم إبرامها لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، حيث ترفض إدارة القلعة البيضاء الدخول في مزايدات حول الصفقات، خاصة أن النادي يمتلك بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين.


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