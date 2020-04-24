كورونا يقتل ممرضتين توأم.. جاءتا معًا ورحلا معًا!

24 أبريل 2020 - 09:06 م

توفيت ممرضتان توأم، تعملان بأحد مستشفيات بريطانيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بفارق ثلاثة أيام بينهما فقط، وكأنها اختارا الرحيل من الحياة معًا كما جاءا معًا.

وتوفيت إيما ديفيس (37 عامًا)، الممرضة في مستشفى "ساوثهامبتون العام" اليوم، بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة التوأم المتطابق "كاتي"، التي كانت تعمل ممرضة للأطفال في نفس المستشفى.

وقالت شقيقتهما "زوي" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد قالا دائمًا أنهما جاءا إلى العالم معًا وسيخرجان معًا أيضًا. لا توجد كلمات تصف كيف كانتا مميزتين".

وهرع زملاء "كاتي" التي توفيت الثلاثاء، في مستشفى ساوثهامبتون للأطفال، حيث عملت لتكريمها خارج المدخل الرئيسي للمستشفى الليلة الماضية، قبل ساعات من وقوع توأمها ضحية للفيروس المميت.

قالت طبيبة الأطفال كيت برايد: "كانت كاتي شغوفة جدًا في الحد من الضرر ووضع مرضانا أولاً". وتذكرت ممرضات أخريات كيف أنها كانت تحب الماكياج.

وقال جيل بيرن، مدير التمريض في مستشفى جامعة ساوثامبتون، إن التصفيق الذي تم تقديمه الليلة الماضية لمقدمي الرعاية خارج المستشفى كان للسيدة ديفيس والعاملين الذين اعتنوا بها.

وقالت كلية التمريض في جنوب شرق رويال: "لقد تم وصفها بأنها ممرضة مخلصة وغير أنانية لديها وقت لكل شخص يشارك مهاراته ومعرفته لضمان رعاية ممتازة للمرضى. ارقدي بسلام كاتي".

وتوفي ما لا يقل عن 121 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية فيروس كورونا المستجد، وفقًا لأحدث الأرقام.

