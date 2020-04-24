» عودة 71 عالقًا مصريًا من صربيا إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل الطائرة القادمة من بلجراد وعلى متنها عدد 71 من المصريين العالقيين في صربيا.

وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

كان في استقبال الطائرة سلطات مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفريق من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.