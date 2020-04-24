ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، على خبر القبض على سما المصري.

قالت "سعيد": «يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين».

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد سما المصري، الفنانة الاستعراضية، متهمة إياها بالسبّ والقذف.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في بلاغه: «سبق أن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا»، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة».

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ الماثل أمام النائب العام، وإحالة «المصري» إلى المحاكمة العاجلة، فضلًا عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضد الراقصة الاستعراضية والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.