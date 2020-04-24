  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوزراء

أول تعليق من الحكومة على استبدال العملات الورقية بالبلاستيكية

غادة عادل

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من غادة عادل على مقلب رامز

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه في أول أيام رمضان

كورونا

دراسة: كورونا يستمر في عيون المصابين لمدة 3 أسابيع

إحصائية كورونا اليوم

الصحة: تسجيل 201 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

صلاح

"صلاح" يصدم "رونالدو"

الطبيب أشرف عدلي

آخر ما كتبه أول طبيب قلب متوفي بكورونا في قنا

الشرطة البريطانية

‎الشرطة البريطانية: مسلح يقتحم جنازة ويطلق النار على المشيعين

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد وصابرين
ريهام سعيد وصابرين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

3 بلاغات ضد سما المصري من ريهام سعيد

#

والدة فنانة شهيرة تنشر صورة ابنتها بعد القبض عليها

#

منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام

#

القبض على رئيس جامعة متورط في شبكة دعارة

سما المصري

ريهام سعيد

حنين حسام

علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، على خبر القبض على سما المصري.

قالت "سعيد": «يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين».

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد سما المصري، الفنانة الاستعراضية، متهمة إياها بالسبّ والقذف.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في بلاغه: «سبق أن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا»، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة».

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ الماثل أمام النائب العام، وإحالة «المصري» إلى المحاكمة العاجلة، فضلًا عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضد الراقصة الاستعراضية والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مرتضى منصور: استغل وقتي بالمنزل في مشاهدة قصص الأنبياء
» عودة 71 عالقًا مصريًا من صربيا إلى مطار مرسى علم
» "الطيران" تزف بشرى سارة للعالقين بالخارج
» مفاجأة في تهمة النيابة لـ««فتاة التيك توك»
» الحكومة البريطانية طلبت العام الماضي التأهب لوفاة عشرات الآلاف
» إصابة معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بكورونا
» وفاة رئيس قسم القلب بمستشفى قنا متأثرًا بفيروس كورونا
» صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت
» ‎نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة
» ‎الشرطة البريطانية: مسلح يقتحم جنازة ويطلق النار على المشيعين
» السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية