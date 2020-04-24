"صلاح" يصدم "رونالدو"

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أفضل هدافى أوروبا

تفوق النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، في قائمة أفضل هدافى الدوريات الأوروبية الكبرى منذ موسم 2017-2018 حتى الآن.

وكشفت الإحصائية، التي نشرها موقع "Squawka " البريطاني، أن محمد صلاح يحتل المركز الرابع فى قائمة أفضل هدافى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف" منذ موسم 2017-2018 حتى الآن برصيد 70 هدفا، أحرزها خلال مشاركته في 8423 دقيقة، متفوقا على رونالدو الذى جاء فى المركز الخامس برصيد 68 هدفا في 6926 دقيقة.

وجاء محمد صلاح رابعا فى قائمة أفضل 10 هدافين فى الدوريات الأوروبية منذ موسم 2017-2018.

وتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى برصيد 89 هدفا في 7596 دقيقة يليه البولندى روبرت ليفاندوفسكى نجم بايرن ميونخ الوصيف برصيد 76 هدفا، فيما يأتي شيرو إيموبيلى نجم لاتسيو ثالثا بـ71 هدفا بفارق هدف وحيد عن النجم المصرى.

واحتل النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، المركز السادس خلف محمد صلاح ورونالدو برصيد 64 هدفا يليه الجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزى سابعا برصيد 62 هدفا متفوقا بفارق 4 أهداف عن الثنائى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى وهارى كين نجم توتنهام هوتسبير، حيث سجل كل منهما 58 هدفا.

وأخيرا تقاسم الثنائى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى، وجيمى فاردى نجم ليستر سيتى الإنجليزى، المركز الأخير فى القائمة برصيد 57 هدفا لكل منهما.


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