» ‎الشرطة البريطانية: مسلح يقتحم جنازة ويطلق النار على المشيعين

24 أبريل 2020 - 04:51 م

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم, أن مسلحًا اقتحم جنازة وأطلق النار على المشيعين، قبل أن يطعن نفسه. وقالت شرطة مانشستر: "قبل الساعة السابعة مساءً بقليل يوم الخميس، حضرت الشرطة إلى مقبرة جورتون في شارع وودلاند، جورتون، بعد تقرير عن إطلاق أسلحة نارية". وأشارت إلى أنه "عثر على رجل عمره 34 عاما مصابًا بسكين ونقل الى المستشفى"، لافتة إلى أن "التحقيقات مستمرة". وتمكنت الشرطة من السيطرة على المسلح، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصاب نفسه، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. وقالت مصادر بالشرطة، إن هناك أدلة على إطلاق ثلاث طلقات. فيما لم يبلغ أحد الشرطة عن تعرضه لإطلاق النار. ولم يتم العثور على المسدس. وأغلقت الشرطة المقبرة التي شهدت الهجوم ووقع الهجوم خلال تشييع رجل يدعى "كليف بينوك"، توفي في المستشفى جراء تعرضه لإصابة بليغة في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية كان يقودها وسيارة في 8 أبريل. وألقي القبض على رجل للاشتباه بصلته بالحادث.‎

