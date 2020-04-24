» وفاة رئيس قسم القلب بمستشفى قنا متأثرًا بفيروس كورونا

أعلنت نقابة أطباء قنا، اليوم الجمعة، وفاة الطبيب أشرف عدلي رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وجرى عزله بمستشفى أسوان، ليكون طبيب القلب الأول الذي سُجل إصابته ووفاته بالفيروس.

ونعت النقابة، وفاة الدكتور أشرف عدلي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد وفاته متأثرًا بإصابته يكورونا في قنا.

وكان الدكتور أشرف عدلي، يعمل استشاريا للقلب بمستشفى قنا العام، وأصيب منذ أيام بفيروس كورنا، وتم نقله إلى مستشفى العزل في أسوان، وتوفي صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل المستشفى.