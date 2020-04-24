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حقيقة رحيل أليو بادجي عن الأهلي

الرياضة

أليو بادجي
أليو بادجي
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أحمد سالم

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كشف السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي، حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أليو بادجي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:" رحيلي عن الأهلي؟ لأ أعلم شيئا عن هذا الموضوع اتدرب مع الفريق بشكل طبيعي، وكل شيئ يسير بشكل جيد".

وتابع:" هدفي اللعب لنادي كبير في أوروبا، لكنني لازالت لاعبا في الأهلي، أريد صناعة التاريخ هنا أولا وجعل جماهير النادي فخورة بي".

وأشار:" احتاج إلى بعض الوقت لاظهار إمكانياتي مع النادي الأهلي، نتصدر بطولة الدوري حاليا، وتأهلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريفيا، وهدفنا هو التتويج بجميع البطولات هذا الموسم.

وكان بادجي انضم إلى النادي الأهلي، خلال الشتاء الماضي، قادما من نادي رابيد فيينا النمساوي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.


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