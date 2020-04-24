  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

رامز جلال مجنون رسمي

كورونا يهدد "رامز جلال".. وإجراء طبي عاجل بحقه

الكويت

صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت

قطر

إصابات "كورونا" تفتك بقطر

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

سما

القبض على سما المصري.. وقرار عاجل من النائب العام

السعودية

تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا قي السعودية

الكويت

الكويت.. مقترحات صادمة بشأن ترحيل الوافدين

ارشيفية

مخرج شهير يضطر إلى العمل "عامل نظافة"

صحيفة إنجليزية تصف " صلاح" بالملك

فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟

آخر الأخبار

مورينيو
مورينيو
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

#

أول تعليق لـ قصى خولى على فيديو زوجته.. هذا ما قاله

#

ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

#

تفاصيل جديدة يرويها مصور فيديو الأب الذي أنقذ ابنته

رصد مقطع فيديو المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، إلى العمل في الزراعة إثر توقف النشاط الكروي.


المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اندفع إلى العمل التطوعي في الزراعة بسبب توقف الدوري الممتاز إثر تفشي كورونا في العالم.

وظهر البرتغالي في فيديو عبر الحساب الرسمي لتوتنهام، عبر "تويتر"، قائلا: "مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول".

وتابع: "الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، اعتبارا من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وآخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا".

وفي ختام تصريحاته قال: "آمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا".

وأظهر المدرب "سبيشال وان" لفتة طيبة بدعمه لجهود مكافحة وباء كوفيد-19  في إنجلترا، إضافة إلى أنه قام بعمل إنساني في ظل وطأة وباء كورونا والحجر الصحي، إذ اتجه إلى مساعدة المسنين من خلال تجهيز بعض الوجبات لهم والحاجيات وإيصالها إلى منازلهم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة رحيل أليو بادجي عن الأهلي
» فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟
» بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل
» بكلمات مؤثرة "الصخرة" يحتفل بتأسيس الأهلي
» 118 معتمرا يغادرون مكة للعودة لمصر
» الصحة العالمية عن تأخر علاج كورونا: تغير السلالات السبب
» موقف محرج لرئيس جنوب أفريقيا
» الفريق أول محمد زكى يُهنئ الرئيس "السيسي"
» نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"
» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية