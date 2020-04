» فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟

رصد مقطع فيديو المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، إلى العمل في الزراعة إثر توقف النشاط الكروي.





المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اندفع إلى العمل التطوعي في الزراعة بسبب توقف الدوري الممتاز إثر تفشي كورونا في العالم.

وظهر البرتغالي في فيديو عبر الحساب الرسمي لتوتنهام، عبر "تويتر"، قائلا: "مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول".

وتابع: "الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، اعتبارا من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وآخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا".

وفي ختام تصريحاته قال: "آمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا".

وأظهر المدرب "سبيشال وان" لفتة طيبة بدعمه لجهود مكافحة وباء كوفيد-19 في إنجلترا، إضافة إلى أنه قام بعمل إنساني في ظل وطأة وباء كورونا والحجر الصحي، إذ اتجه إلى مساعدة المسنين من خلال تجهيز بعض الوجبات لهم والحاجيات وإيصالها إلى منازلهم.

