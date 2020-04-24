  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

رامز جلال مجنون رسمي

كورونا يهدد "رامز جلال".. وإجراء طبي عاجل بحقه

الكويت

صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت

قطر

إصابات "كورونا" تفتك بقطر

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

سما

القبض على سما المصري.. وقرار عاجل من النائب العام

السعودية

تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا قي السعودية

الكويت

الكويت.. مقترحات صادمة بشأن ترحيل الوافدين

ارشيفية

مخرج شهير يضطر إلى العمل "عامل نظافة"

صحيفة إنجليزية تصف " صلاح" بالملك

أمريكا تشكر "السيسي"

الحياة السياسية

ارشيقية
ارشيقية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"

#

رسالة من قطر تشكر السيسي على حضوره جنازة مبارك

#

في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

توجهت الولايات المتحدة، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري اليوم الجمعة.

وبعثت وزارة الخارجية الأمريكية الشكر، على إرسال طائرة عسكرية للولايات المتحدة تحمل مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتبت الخارجية الأمريكية على "تويتر": "تعبر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي".

وتابعت: "نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة".

وكان السيسي  قد وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لرفد جهودها في مواجهة أزمة كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة رحيل أليو بادجي عن الأهلي
» فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟
» بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل
» بكلمات مؤثرة "الصخرة" يحتفل بتأسيس الأهلي
» 118 معتمرا يغادرون مكة للعودة لمصر
» الصحة العالمية عن تأخر علاج كورونا: تغير السلالات السبب
» موقف محرج لرئيس جنوب أفريقيا
» الفريق أول محمد زكى يُهنئ الرئيس "السيسي"
» نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"
» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية