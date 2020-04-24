أمريكا تشكر "السيسي"

24 أبريل 2020 - 03:44 م

توجهت الولايات المتحدة، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري اليوم الجمعة.



وبعثت وزارة الخارجية الأمريكية الشكر، على إرسال طائرة عسكرية للولايات المتحدة تحمل مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتبت الخارجية الأمريكية على "تويتر": "تعبر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي".

وتابعت: "نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة".

وكان السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لرفد جهودها في مواجهة أزمة كورونا.