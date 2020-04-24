ستعيش حياة أطول مع احتساء القهوة.. كيف يحدث هذا؟

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اكتشف علماء جامعة غوتنبرغ السويدية، أفضل طريقة لتحضير القهوة، تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتفيد مجلة European Journal of Preventive Cardiology، بأنه اتضح 
للباحثين، أن مشروب القهوة المصفى (المفلتر) هو أكثر أمانًا ويمكن أن يطيل العمر.

وقد اشترك في هذه الدراسة نحو 750 ألف رجل وامرأة أعمارهم ما بين 28-79 سنة. وطلب الباحثون منهم ملء استبيان عن كمية ونوع القهوة التي يتناولونها، كما جمع الباحثون معلومات عن التغيرات التي يمكنها التاثير في كمية القهوة المستهلكة وفي أمراض القلب. كما جمع الباحثون معلومات عن عوامل إضافية شملت التدخين، التعليم، النشاط البدني، الطول، الوزن ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

وقد تابع الباحثون الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة على مدى 20 سنة، توفي خلالها  46 461 مشتركا بينهم 12 621 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية منهم 6202 حالة احتشاء عضلة القلب.

واتضح للباحثين، أن خطر الوفاة بين الذين يتناولون القهوة المصفاة كان أقل بنسبة 15% مقارنة بالذين لا يتناولون القهوة. وأن مشروب القهوة يخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12% بين الرجال و20% بين النساء. واتضح للباحثين أن أقل نسبة وفيات كانت بين الذين يتناولون 1-4 فناجين من القهوة يوميا.

واتضح للباحثين أيضا أن مشروب القهوة غير المصفى يرفع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يسبب زيادة خطر الوفاة بين الرجال الذين أعمارهم فوق 60 سنة.



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